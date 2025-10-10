Зеленский обвинил погоду в снижении эффективности ПВО Украины

Ранее Зеленский неоднократно заявлял о намерениях наносить удары по промышленным и нефтеперерабатывающим предприятиям на территории России, отмечая рост эффективности украинских беспилотников и ракет. Эти действия, по мнению западных аналитиков, приводят к ответным атакам по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что усугубляет ситуацию с безопасностью и работой систем ПВО на фоне продолжающихся массированных ударов.