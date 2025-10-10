Премьером Франции назначен Себастьен Лекорню

С 2022 года Лекорню занимал должность министра обороны Франции, в настоящее время ему 39 лет. За последние восемь лет он работал в правительственных структурах под руководством таких премьер-министров, как Эдуар Филипп (первый глава правительства при президенте Макроне), Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье и Франсуа Байру. Помимо поста министра обороны, Лекорню занимал должности министра по делам заморских территорий, министра, курировавшего вопросы местного самоуправления, а также секретаря при министре комплексных экологических преобразований.