Завод в Тенесси, где произошел взрыв, производил заряды для Украины

Украинские СМИ сообщают, что ВСУ используют данные заряды M2A4, в том числе в качестве боевой нагрузки для тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Ранее представители местных властей проинформировали о нескольких погибших и пропавших без вести в результате инцидента на предприятии Accurate Energetic Systems, расположенном в районе Бакснорт.