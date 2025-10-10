Марочко: ВС РФ зашли в Константиновку

Ранее сообщалось, российские войска начали наступление на Константиновку в Донецкой Народной Республике после освобождения Александро-Шультино. Константиновка является ключевым пунктом для доступа к Славянско-Краматорской агломерации, ее освобождение имеет стратегическое значение, однако оно затруднено из-за высоты города.