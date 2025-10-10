Ричмонд
Марочко: ВС РФ зашли в Константиновку

Вооруженные силы России вошли в Константиновку — стратегически важный город Донецкой народной республики. Об сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российская армия вошла в Константиновку.

«Российская армия вошла в Константиновку в ДНР», — заявил эксперт, передает РИА Новости. Продвижение российских войск в этом районе может изменить оперативную обстановку и затруднить снабжение Вооруженных сил Украины на соседних направлениях.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМарочко: в ДНР начались бои за Константиновку.

Ранее сообщалось, российские войска начали наступление на Константиновку в Донецкой Народной Республике после освобождения Александро-Шультино. Константиновка является ключевым пунктом для доступа к Славянско-Краматорской агломерации, ее освобождение имеет стратегическое значение, однако оно затруднено из-за высоты города.