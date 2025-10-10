Захарова раскритиковала украинский МИД после слов о перемирии

«Что касается якобы “вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия”, то, видимо, у Тихого вообще все в голове перепуталось», — передает ТАСС слова Захаровой. Она таким образом прокомментировала высказывание Тихого о том, что Украина готова к прекращению огня на время Олимпийских игр в 2026 году. Захарова назвала голословными обвинения украинского представителя МИД, который обвинил РФ в нарушении олимпийского перемирия во время конфликта с Грузией в 2008 году во время олимпиады в Китае.