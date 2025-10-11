Маршрутка сначала столкнулась с трактором. В МВД дополнили картину смертельного ДТП в Светлогорском районе

«Водитель маршрутного такси Mercedes 1979 года рождения совершил попутное столкновение с трактором, который двигался в составе с полуприцепом. После этого он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. По уточненной информации, в ДТП погибли шесть пассажиров. Два водителя и шесть пассажиров получили телесные повреждения», — сообщил Виктор Ротченков.