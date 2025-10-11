Маршрутка сначала столкнулась с трактором. В МВД дополнили картину смертельного ДТП в Светлогорском районе

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О подробностях смертельного ДТП в Светлогорском районе рассказал начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков с места событий, сообщает БЕЛТА.
Оказывается помощь. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Светлогорском районе Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с шестью погибшими в Светлогорском районе.
Смертельное ДТП произошло вечером 10 октября в Светлогорском районе на 72-м км автодороги Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины.
«Водитель маршрутного такси Mercedes 1979 года рождения совершил попутное столкновение с трактором, который двигался в составе с полуприцепом. После этого он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. По уточненной информации, в ДТП погибли шесть пассажиров. Два водителя и шесть пассажиров получили телесные повреждения», — сообщил Виктор Ротченков.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства аварии. -0-