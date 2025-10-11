Силы ПВО за три часа сбили шесть беспилотников ВСУ в Ростовской области

Вечером в пятницу, 10 октября, силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Согласно данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени расчёты ПВО уничтожили и перехватили в воздушном пространстве региона шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.