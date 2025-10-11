Ричмонд
Трамп: США вводят пошлины в 100% против Китая

Америка собирается ввести пошлины в 100% на товары из Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«США 1 ноября введут 100%-ные пошлины на товары из КНР», — передает ТАСС слова Трампа. Уточняется, что речь идет, в том числе, о критически важном программном обеспечении.

Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал, что только США могут вводить тарифные ограничения против других стран, и заявлял о положительном влиянии пошлин на американскую экономику. Также он призывал Евросоюз последовать примеру США и ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии, однако европейские власти отказались от этих мер из-за опасений за собственную экономику.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
