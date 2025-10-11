Трамп: США вводят пошлины в 100% против Китая

Ранее Дональд Трамп уже подчеркивал, что только США могут вводить тарифные ограничения против других стран, и заявлял о положительном влиянии пошлин на американскую экономику. Также он призывал Евросоюз последовать примеру США и ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии, однако европейские власти отказались от этих мер из-за опасений за собственную экономику.