Глава Пентагона на фоне ударов по судам у Венесуэлы объявил о создании нового спецподразделения

Ранее МИД РФ выразило категорическое несогласие с действиями США, нанесших удар по судну в международных водах вблизи побережья Венесуэлы 3 октября. Как отметили представители внешнеполитического ведомства, обеспокоенность возрастающей эскалацией со стороны Вашингтона в регионе Карибского моря была озвучена в ходе телефонных переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.