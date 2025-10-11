Зеленский обвинил Кличко в поражении объектов в Киеве

Масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины произошли в ночь на 10 октября 2025 года, когда российские войска атаковали объекты в Киеве и ряде других регионов страны. В результате без электричества остались жители сразу нескольких областей, а энергосистема Украины оказалась на грани коллапса. После этого в столице участились перебои с подачей света и воды, что обострило разногласия между городскими и национальными властями.