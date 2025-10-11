В Дагестане мать запирала детей в квартире без еды и воды в антисанитарных условиях

В Дагестане жительница города Кизилюрт была арестована за систематическое оставление своих малолетних детей без присмотра в антисанитарных условиях. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике, женщина продолжительное время оставляла детей одних в съемной квартире, где отсутствовали вода и пища, а условия представляли угрозу для их жизни и здоровья. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Дети были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей в связи с выявленными заболеваниями.
В отношении 23-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Руководство следственного управления взяло ход расследования под особый контроль.
