Захарова констатировала кризис во Франции после последнего решения Макрона

Франция испытывает глубокий кризис демократии, поскольку мнение граждан больше не принимается во внимание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню, который менее недели назад подал в отставку с этой должности.

«Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Премьером Франции назначен Себастьен Лекорню.

Себастьен Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции 6 октября, объяснив свое решение невозможностью сформировать работоспособное правительство из-за жесткой позиции депутатов и отсутствия компромисса между политическими силами. Это уже пятый премьер-министр Франции за последние три года, что свидетельствует о продолжающейся политической нестабильности в стране.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
