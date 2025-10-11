Захарова констатировала кризис во Франции после последнего решения Макрона

Себастьен Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции 6 октября, объяснив свое решение невозможностью сформировать работоспособное правительство из-за жесткой позиции депутатов и отсутствия компромисса между политическими силами. Это уже пятый премьер-министр Франции за последние три года, что свидетельствует о продолжающейся политической нестабильности в стране.