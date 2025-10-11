Ричмонд
Пожар на площади 2 тысяч кв метров тушат в пятиэтажке Красноярского края

В Сосновоборске Красноярского края тушат пожар в пятиэтажном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Сосновоборске Красноярского края произошло ЧП. Вечером 10 октября загорелось жилое пятиэтажное здание. Жильцы эвакуировались. Об этом сообщили представители МЧС России в Telegram.

Отмечается, что площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров. Огонь распространился на кровлю здания.

«Загорелась квартира в пятиэтажке в городе Сосновоборске. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек», — сказано в уведомлении.

В четверг, 9 октября, при пожаре погиб мужчина. Возгорание случилось в частном доме в деревне Большая Козьмодемьяновка Курской области. Деревянное здание вспыхнуло мгновенно. Тело мужчины обнаружили при разборе завалов. Дом полностью сгорел. Пожарные не успели спасти жильца из-за скорости распространения огня.