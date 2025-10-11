Ричмонд
Гусев заявил об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и отойти от окон.

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — сообщил Гусев в своем telegram-канале.

Режим опасности атаки БПЛА действует в регионе с 20:22 (мск). Жителям рекомендуют укрыться в помещениях без окон и соблюдать меры безопасности.

