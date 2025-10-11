Гусев заявил об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и отойти от окон.
В Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Александр Гусев. Тревога объявлена в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе.
«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — сообщил Гусев в своем telegram-канале.
Режим опасности атаки БПЛА действует в регионе с 20:22 (мск). Жителям рекомендуют укрыться в помещениях без окон и соблюдать меры безопасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше