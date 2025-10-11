Ричмонд
Двести россиян эвакуировались из дома в Красноярском крае из-за пожара

Двести жителей самостоятельно покинули горящий многоквартирный дом в Сосновоборске Красноярского края. Об этом 10 октября сообщает telegram-канал МЧС России. По данным ведомства, пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров, возгорание началось в одной из квартир пятиэтажного дома.

На месте пожара работают специалисты.

«В городе Сосновоборске загорелась квартира в пятиэтажке. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю, площадь возгорания составила 2000 квадратов», — отмечается в telegram-канале МЧС России.

По информации регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил спасателям в первой половине дня. Пожарные подразделения прибыли на место, чтобы локализовать распространение огня. Открытое горение наблюдалось на значительной части кровли здания. К ликвидации возгорания были привлечены дополнительные силы и техника.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Данных о пострадавших не поступало. Специалисты устанавливают причины возгорания.