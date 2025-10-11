Двести россиян эвакуировались из дома в Красноярском крае из-за пожара

Двести жителей самостоятельно покинули горящий многоквартирный дом в Сосновоборске Красноярского края. Об этом 10 октября сообщает telegram-канал МЧС России. По данным ведомства, пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров, возгорание началось в одной из квартир пятиэтажного дома.