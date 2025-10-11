Ричмонд
В Красноярском крае из горящего дома эвакуировали людей

Из горящего дома в Сосновоборске эвакуировали 200 человек.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Из горящего на площади 2 тысячи «квадратов» дома в Красноярском крае эвакуировались 200 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что в красноярском Сосновоборске тушат пожар в многоквартирном доме на площади две тысячи квадратов.

«В городе Сосновоборске загорелась квартира в пятиэтажке. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Огонь быстро распространился на кровлю, площадь возгорания составила 2000 квадратов», — говорится в сообщении ведомства.