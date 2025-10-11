УНИАН: за 10 дней на Украине поразили 63 энергетических объекта

В ночь на 10 октября российские Вооруженные силы осуществили крупномасштабную атаку на энергетические объекты Украины, задействовав для этого высокоточное дальнобойное вооружение. Как проинформировало Министерство обороны, данная операция была проведена в ответ на террористические акты, совершенные киевским режимом против гражданской инфраструктуры на территории России.