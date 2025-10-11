В Сосновоборске горит пятиэтажка на 2 тысячи квадратов. Онлайн-трансляция

Около 200 человек эвакуировано из горящего дома в Красноярском крае.
Пятиэтажка вспыхнула в красноярском Сосновоборске на 2 тысячи квадратов, эвакуировали 200 человек. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.
03:15 Пожарные подразделения прибыли на место, чтобы локализовать распространение огня. Открытое горение наблюдалось на значительной части кровли здания. К ликвидации возгорания были привлечены дополнительные силы и техника, сообщает МЧС.
03:14 Двести жителей самостоятельно покинули горящий многоквартирный дом в Сосновоборске Красноярского края. Об этом сообщает telegram-канал МЧС России.