В Сосновоборске горит пятиэтажка на 2 тысячи квадратов. Онлайн-трансляция

Пятиэтажка вспыхнула в красноярском Сосновоборске на 2 тысячи квадратов, эвакуировали 200 человек. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.

Пятиэтажка вспыхнула в красноярском Сосновоборске на 2 тысячи квадратов, эвакуировали 200 человек. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.

03:15 Пожарные подразделения прибыли на место, чтобы локализовать распространение огня. Открытое горение наблюдалось на значительной части кровли здания. К ликвидации возгорания были привлечены дополнительные силы и техника, сообщает МЧС.

03:14 Двести жителей самостоятельно покинули горящий многоквартирный дом в Сосновоборске Красноярского края. Об этом сообщает telegram-канал МЧС России.