Baza: в крупном пожаре в Сосновоборске погиб один человек, двое пострадали

Спасатели тушили возгорание в доме.
В пятиэтажном доме в городе Сосновоборске (Красноярский край) в крупном пожаре погиб человек и еще двое пострадали. Об этом сообщили очевидцы.
«Один человек погиб при пожаре, двое пострадали. Из пятиэтажки успели эвакуироваться 200 человек. Пострадавших доставили в больницу — у них отравление угарным газом», — передает telegram-канала Baza со ссылкой на очевидцев.
В управление МЧС России по Красноярскому краю направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 2000 квадратных метров тушат 58 человек, задействовано 18 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются, отметили в МЧС.