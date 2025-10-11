Ричмонд
СВО
Одесса оказалась обесточена на фоне атаки

В результате вражеской атаки в Одессе 10 октября фиксируются перебои с электроснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». По данным журналистов, инцидент произошел накануне вечером, когда значительная часть города осталась без света.

В Одессе пропало электричество.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАтака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области.

«Одесса, в результате атаки в городе перебои со светом», — отмечается в публикации telegram-канала издания. Подробности о масштабах повреждений и сроках восстановления подачи электричества пока не раскрываются.

Как уточняет «Зеркало недели», ранее аналогичные перебои с электроснабжением были зафиксированы в Днепропетровске. Там после серии взрывов начался масштабный пожар, что также привело к отключению света в ряде районов города.

