Завод в Тенесси, где произошёл взрыв, производил заряды для ВСУ

Предприятие Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси, где прогремел взрыв, занимается производством кумулятивных зарядов, замеченных у украинских войск.
Речь идёт о зарядах модели M2A4, которые используются для получения отверстий в броневых плитах, железобетонных конструкциях и других материалах. По данным СМИ, в частности, Вооружённые силы Украины применяют заряды M2A4 в качестве боевых зарядов для тяжёлых беспилотных летательных аппаратов.
Кумулятивные заряды модели M2A4 входят в список продукции завода Accurate Energetic Systems, который опубликован на его сайте.
Ранее сообщалось, что на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems произошёл мощный взрыв. По данным местных властей, есть погибшие и пропавшие без вести.
Компанию Accurate Energetic Systems основали в 1980 году. Она занимается разработкой, производством и хранением взрывчатых веществ.