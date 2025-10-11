Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прозвучали над Волгоградом

Взрывы прозвучали над Волгоградом. По предварительным данным, в небе над городом работают силы противовоздушной обороны, уже сбито несколько украинских беспилотников. Об этом в субботу, 11 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Взрывы прозвучали над Волгоградом. По предварительным данным, в небе над городом работают силы противовоздушной обороны, уже сбито несколько украинских беспилотников. Об этом в субботу, 11 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что пять-семь громких взрывов было слышно на окраине города. Также очевидцы сообщают о характерных звуках пролета БПЛА в сторону Красноармейского района города, — сказано в публикации.

Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины над несколькими российскими регионами. Об этом 10 октября сообщило Министерство обороны РФ.

В Минобороны России ранее передали, что 8 октября с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы ПВО за три часа уничтожили 27 украинских БПЛА над пятью российскими регионами.

Тогда же стало известно, что войска ВС России отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше