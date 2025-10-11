Ричмонд
Торгпред США: Вашингтон готов к торговой войне с Пекином

Соединенные Штаты Америки готовы к полномасштабной торговой войне с Китаем в случае эскалации ситуации. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

Эксперты прогнозировали новую торговую войну между США и Китаем еще после победы Трампа на выборах.

«Посмотрим. В этом нет необходимости, но мы готовы к этому, если потребуется, и мы считаем, что американцы к этому готовы», — сказал Григ, отвечая на вопрос о текущем состоянии торговых отношений и вероятности их перерастания в полномасштабную торговую войну. Его цитирует Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал страны НАТО ввести высокие пошлины на товары из Китая, считая это эффективной мерой давления для ускорения окончания конфликта на Украине. По его мнению, такие тарифы могли бы повлиять на отношения между Китаем и Россией. Трамп также отмечал, что США могут пересмотреть свое участие в решении украинского кризиса, если союзники не поддержат его инициативу.

