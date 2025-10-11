Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры взрыва на заводе в США, где делали заряды для ВСУ

На кадрах запечатлены огонь, густой чёрный дым, а также горящие автомобили.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры масштабных разрушений и возгораний, начавшихся после взрыва на предприятии по производству взрывчатки в американском штате Теннесси.

В частности, их опубликовал телеканал NewsChannel 5. На кадрах запечатлены огонь, густой чёрный дым, а также сгоревшие и горящие автомобили.

Ранее сообщалось, что на заводе по производству взрывчатки Accurate Energetic Systems произошёл взрыв. По информации местных властей, есть погибшие и пропавшие без вести.

На сайте предприятия сказано, что в список его продукции входят кумулятивные заряды модели M2A4. По данным СМИ, их используют Вооружённые силы Украины.