Появились кадры взрыва на заводе в США, где делали заряды для ВСУ

В Сети появились кадры масштабных разрушений и возгораний, начавшихся после взрыва на предприятии по производству взрывчатки в американском штате Теннесси.
В частности, их опубликовал телеканал NewsChannel 5. На кадрах запечатлены огонь, густой чёрный дым, а также сгоревшие и горящие автомобили.
Ранее сообщалось, что на заводе по производству взрывчатки Accurate Energetic Systems произошёл взрыв. По информации местных властей, есть погибшие и пропавшие без вести.
На сайте предприятия сказано, что в список его продукции входят кумулятивные заряды модели M2A4. По данным СМИ, их используют Вооружённые силы Украины.