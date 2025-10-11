Жилую пятиэтажку в Сосновоборске охватило пламенем: площадь пожара — 2 тысячи «квадратов»

Ранее сообщалось о пожаре в итальянском ресторане в Денежном переулке в центре Москвы. Из здания были эвакуированы около 100 человек. Возгорание началось на кухне ресторана Cantinetta Antinori, где загорелось оборудование на площади 20 квадратных метров. Предварительно, жертв и пострадавших нет.