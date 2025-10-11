Ричмонд
Пожар в многоквартирном доме в Сосновоборске локализовали

Пожар в многоквартирном доме в Сосновоборске Красноярского края локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Красноярскому краю. По данным ведомства, возгорание удалось взять под контроль в 5:19 утра.

Пожар локализовали на двух тысячах квадратах.

Как пояснили в ведомстве, масштаб возгорания и плотная застройка требовали срочных мер. «В 5.19 11.10.2025 локализация пожара на площади 2000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону. Спасатели подчеркнули, что на месте работали 12 пожарных расчетов и 38 человек личного состава.

По информации telegram-канала МЧС России, все жильцы самостоятельно покинули дом еще до прибытия экстренных служб. Пожарные оперативно провели разведку помещений, проверили наличие пострадавших и передали эвакуированных граждан под опеку медицинских работников и представителей местной администрации.