Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Железнодорожник из Хабаровского края украл кабели с тепловозов

Работник депо спрятал похищенное в своем гараже.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске разоблачили работника железной дороги. Его обвиняют в краже медных кабелей с тепловозов. Начато уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Началось все с заявления начальника локомотивного депо: с нескольких секций тепловозов исчезли около 40 метров медных кабелей — ущерб превысил 130 тысяч рублей. Вскоре транспортная полиция выяснила, что к хищению причастен один из сотрудников депо.

«36-летний работник отвечал за обслуживание аккумуляторов в тепловозах. Когда он вышел на смену, скрутил медные провода с нескольких секций локомотива и вывез их за пределы технической зоны», — рассказали в Комсомольском ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские провели обыск в гараже мужчины — и там нашли похищенное. Уголовное дело открыли по статье УК РФ «Кража».