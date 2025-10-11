Железнодорожник из Хабаровского края украл кабели с тепловозов

В Комсомольске разоблачили работника железной дороги. Его обвиняют в краже медных кабелей с тепловозов. Начато уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Началось все с заявления начальника локомотивного депо: с нескольких секций тепловозов исчезли около 40 метров медных кабелей — ущерб превысил 130 тысяч рублей. Вскоре транспортная полиция выяснила, что к хищению причастен один из сотрудников депо.
«36-летний работник отвечал за обслуживание аккумуляторов в тепловозах. Когда он вышел на смену, скрутил медные провода с нескольких секций локомотива и вывез их за пределы технической зоны», — рассказали в Комсомольском ЛО МВД России на транспорте.
Полицейские провели обыск в гараже мужчины — и там нашли похищенное. Уголовное дело открыли по статье УК РФ «Кража».