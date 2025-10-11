Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки дрона ВСУ упали на жилые дома, школу и детсад в Волгограде

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Обломки дронов упали на три дома, школу и детсад в Волгограде, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.

Источник: © РИА Новости

«Силами министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — приводятся слова чиновника.

При этом один пенсионер получил ранения осколками оконного стекла. Врачи оказывают ему помощь, угрозы жизни нет, добавил Бочаров.

На месте работают профильные службы. Губернатор дал поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше