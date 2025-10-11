Обломки дрона ВСУ упали на жилые дома, школу и детсад в Волгограде

«Силами министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — приводятся слова чиновника.
При этом один пенсионер получил ранения осколками оконного стекла. Врачи оказывают ему помощь, угрозы жизни нет, добавил Бочаров.
На месте работают профильные службы. Губернатор дал поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.