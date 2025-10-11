Губернатор Бочаров: обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома в Волгограде

Россию атаковали БПЛА.
В результате падения обломков БПЛА в Волгограде были повреждены окна в трех многоквартирных домах, здании школы и детского сада. Об этом 10 октября сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в telegram-канале администрации региона. В результате происшествия пострадал один человек — мужчине пенсионного возраста оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.
По словам главы региона, причиной инцидента стала массированная атака беспилотников на территорию области, которую отражают силы министерства обороны РФ. «Силами министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла», — подчеркнул Бочаров.
На месте происшествия работают профильные экстренные службы. По поручению губернатора организован пункт временного размещения для жильцов, чьи квартиры пострадали. Организовано медицинское сопровождение: врачи оказали необходимую помощь пострадавшему мужчине, который получил ранения осколками оконного стекла. Администрация города и коммунальные службы приступили к осмотру зданий и оценке ущерба. Сейчас специалисты занимают восстановлением остекления и обеспечением безопасности на территории происшествия.
Ранее Волгоградская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб. Оперативная информация по ситуации будет обновляться на официальных ресурсах администрации региона.