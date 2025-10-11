В Волгограде дроны атаковали школу и детский сад. Онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Волгоград.
Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили окна в трех многоквартирных домах, а также в зданиях школы и детского сада на улице 50 лет Октября в Волгограде. В результате происшествия пострадал один человек. URA.RU запускает трансляцию.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше