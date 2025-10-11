Стало известно о разрушениях в результате атаки БПЛА в Волгограде

В результате падения обломков БПЛА в Волгограде повреждены окна в трёх многоквартирных домах, а также в зданиях школы и детского сада. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своём Telegram-канале, инцидент произошёл на улице 50 лет Октября во время отражения массированной атаки дронов силами ПВО.
По словам главы региона, на месте работают экстренные службы. Организован пункт временного размещения для жильцов пострадавших квартир.
Медицинскую помощь оказывают пенсионеру, получившему ранения осколками стекла. Состояние пострадавшего не представляет угрозы для жизни.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области.
