Беспилотники ВСУ совершили массированную атаку на Волгоградскую область

В Волгограде ночью 11 октября силы ПВО отражают массированную атаку. Повреждения получили три многоквартирных дома, здания школы и детского сада. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Уточняется, что атака ВСУ продолжается до сих пор. На местах падения фрагментов дронов работают сотрудники спецслужб. В некоторых зданиях выбиты стекла.
«Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир. Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — сообщил Андрей Бочаров.
Вечером 10 октября беспилотники перехватили над Ростовской областью. Всего уничтожено шесть дронов ВСУ. Они сбиты в период с 20 до 23 часов.