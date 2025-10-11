Ричмонд
Беспилотники ВСУ совершили массированную атаку на Волгоградскую область

Ночью 11 октября БПЛА атаковали Волгоградскую область, повреждены многоквартирные дома.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде ночью 11 октября силы ПВО отражают массированную атаку. Повреждения получили три многоквартирных дома, здания школы и детского сада. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Уточняется, что атака ВСУ продолжается до сих пор. На местах падения фрагментов дронов работают сотрудники спецслужб. В некоторых зданиях выбиты стекла.

«Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир. Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — сообщил Андрей Бочаров.

Вечером 10 октября беспилотники перехватили над Ростовской областью. Всего уничтожено шесть дронов ВСУ. Они сбиты в период с 20 до 23 часов.

