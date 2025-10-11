Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: Обломки БПЛА ВСУ упали на жилые дома, детсад и школу в Волгограде

В Волгограде обломки украинского беспилотника упали на три многоквартирных дома, школу и детсад, в результате чего в зданиях частично выбило стёкла. Как сообщил губернатор области Андрей Бочаров, пострадал один человек.

Источник: Life.ru

«На месте падения обломков работают профильные службы. Даны поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир. Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.

Ранее местные жители сообщили о раздавшихся взрывах над Волгоградом. Они рассказали о 5−7 громких взрывах на окраине города. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше