В городе Сосновоборске Красноярского края около двухсот жителей пятиэтажки в самостоятельно эвакуировались после того, как ночью в здании вспыхнул сильный пожар. Огонь быстро распространился на кровлю, а его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. Что известно о масштабном пожаре в жилом доме Сосновоборска — в материале URA.RU.