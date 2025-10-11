Пятиэтажка вспыхнула в красноярском Сосновоборске на 2 тысячи квадратов.
В городе Сосновоборске Красноярского края около двухсот жителей пятиэтажки в самостоятельно эвакуировались после того, как ночью в здании вспыхнул сильный пожар. Огонь быстро распространился на кровлю, а его площадь достигла двух тысяч квадратных метров. Что известно о масштабном пожаре в жилом доме Сосновоборска — в материале URA.RU.
Площадь возгорания составила 2000 квадратовФото: Размик Закарян © URA.RU.
Из горящего дома в Красноярском крае поступил сигнал о помощи.
Первое сообщение о возгорании в обычной панельной пятиэтажке поступило в экстренные службы от местных жителей в 2:03 по местному времени 11 октября. Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров. Учитывая сложность пожара, в ликвидации возгорания были задействованы 58 сотрудников МЧС и 18 единиц специальной техники, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Горящий дом в Сосновоборске покинули 200 человек.
Согласно данным ведомства, возгорание вспыхнуло в одной из квартир пятиэтажки, и пламя быстро охватило кровлю дома. Около двухсот человек самостоятельно эвакуировались из охваченного огнем дома. Прибывшие сотрудники МЧС зафиксировали интенсивное открытое горение на большей части кровли.
В огне погиб человекФото: Илья Московец © URA.RU.
На пожаре в Сосновоборске есть жертвы.
Очевидцы происшествия рассказали, что в результате крупного пожара в Сосновоборске погиб один человек. Еще двое пострадавших были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Позже эту информацию официально подтвердил telegram-канал краевого ГУ МЧС.
Спасатели проверили каждую квартируФото: Илья Московец © URA.RU.
Пожар потушен, причины выясняются.
По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, возгорание дома удалось взять под контроль в 5:19 утра. Как пояснили в ведомстве, масштаб возгорания и плотная застройка требовали срочных мер. Пожарные оперативно провели разведку помещений, проверили наличие пострадавших и передали эвакуированных граждан под опеку медицинских работников и представителей местной администрации. 28 человек сейчас находятся в пункте временного размещения. Причины пожара в настоящее время выясняются.