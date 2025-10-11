Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: при атаке БПЛА на Волгоградскую область повреждены дома и школа

Кроме того, в здании детского сада частично выбиты стёкла.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области, проинформировал Андрей Бочаров.

Он уточнил, что зафиксированы повреждения, есть один пострадавший.

«В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трёх многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стёкла», — написал губернатор Волгоградской области в Telegram.

Пострадал пенсионер. Ему оказывают помощь.

«Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — говорится в публикации.

Бочаров отметил, что на месте падения обломков беспилотников ВСУ находятся профильные службы. Для жильцов повреждённых квартир организуют пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше