Бочаров: при атаке БПЛА на Волгоградскую область повреждены дома и школа

Российские военные отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области, проинформировал Андрей Бочаров.
Он уточнил, что зафиксированы повреждения, есть один пострадавший.
«В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трёх многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стёкла», — написал губернатор Волгоградской области в Telegram.
Пострадал пенсионер. Ему оказывают помощь.
«Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — говорится в публикации.
Бочаров отметил, что на месте падения обломков беспилотников ВСУ находятся профильные службы. Для жильцов повреждённых квартир организуют пункт временного размещения.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса.