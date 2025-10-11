Ричмонд
У бывшего главного кадровика МО РФ Кузнецова нашли дорогие серебряные погоны

Серебряные погоны стоимостью более 180 тысяч рублей изъяли при обысках у бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Обыски прошли в рамках расследования дела о получении взятки, по которому Кузнецов был задержан в мае 2024 года.

Кузнецов был задержан и арестован по обвинению в получении взятки.

«В ходе проведенных следственных действий у Кузнецова обнаружены и изъяты погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей», — сказано в материалах дела, передает ТАСС. Следователи также указывают на наличие у фигуранта обширной коллекции монет, среди которых — сувенирная монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Дело против Юрия Кузнецова было возбуждено в мае 2024 года после обысков, в ходе которых у него изъяли крупные суммы денег, золотые монеты и предметы роскоши на сумму более 260 млн рублей. Следствие считает, что Кузнецов получил взятку на сумму свыше 80 млн рублей от предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов. В сентябре 2024 года стало известно о возможном новом эпизоде получения взятки от директора компании «ТК-Прогресс».