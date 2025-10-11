У бывшего главного кадровика МО РФ Кузнецова нашли дорогие серебряные погоны

Дело против Юрия Кузнецова было возбуждено в мае 2024 года после обысков, в ходе которых у него изъяли крупные суммы денег, золотые монеты и предметы роскоши на сумму более 260 млн рублей. Следствие считает, что Кузнецов получил взятку на сумму свыше 80 млн рублей от предпринимателя Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов. В сентябре 2024 года стало известно о возможном новом эпизоде получения взятки от директора компании «ТК-Прогресс».