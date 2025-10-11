Ричмонд
Обломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома, школу и детсад в Волгограде

Обломки украинских БПЛА упали на три дома, школу и детский сад в Волгограде. Об этом в субботу, 11 октября, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— Силами Минобороны РФ отражается массированная атака беспилотников на Волгоградскую область. В результате падения обломков дронов на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детсада частично выбиты стекла, — приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.

Уточняется, что один пенсионер был ранен осколками оконного стекла. Медики оказывают ему помощь, угрозы жизни нет.

В настоящее время на месте работают профильные службы. Губернатор дал поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали над Волгоградом. По предварительным данным, в небе над городом работают силы противовоздушной обороны, уже сбито несколько украинских беспилотников, написал Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что пять-семь громких взрывов было слышно на окраине города.

