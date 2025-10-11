Ричмонд
В Волгограде продолжают отражать атаку БПЛА: что известно к данному часу

Беспилотники ВСУ в Волгограде повредили окна детского сада, школы и домов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны атаковали Волгоград. Удары начались в ночь на 11 октября. По предварительным данным, обломки БПЛА повредили окна трех многоквартирных домов, детского сада и школы. Об этом оповестил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале.

Он сообщил, что в регионе продолжают отражать массированную атаку дронов. К местам падения обломков беспилотников прибыли экстренные службы. Уточняется, что здания, получившие повреждения, расположены на улице 50 лет Октября.

«Даны поручения по организации ПВЗ для жильцов пострадавших квартир. Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста», — уведомил Андрей Бочаров.

В данный момент в пяти российских аэропортах действуют ограничения на полеты. В их числе воздушные гавани Саратова, Волгограда, Самары, Казани и Ульяновска.

