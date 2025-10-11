Раскрыты шокирующие подробности содержания россиянки в рабстве в Мьянме

Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, подвергалась жестокому обращению во время содержания в неволе. Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, соотечественница фактически не привлекалась к работе, а была помещена в бараке на три недели в нечеловеческих условиях.