Раскрыты шокирующие подробности содержания россиянки в рабстве в Мьянме

Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, подвергалась жестокому обращению во время содержания в неволе.

Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, подвергалась жестокому обращению во время содержания в неволе. Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, соотечественница фактически не привлекалась к работе, а была помещена в бараке на три недели в нечеловеческих условиях.

По словам дипломата, женщина спала на полу, получала лишь скудное питание в виде риса и периодически подвергалась избиениям.

Освобождение гражданки РФ стало возможным благодаря инициативе российского посольства, после чего мьянманские власти передали её представителям дипмиссии на границе с Таиландом.

