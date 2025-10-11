Мошенники украли у хабаровской шестиклассницы 440 тысяч и угрожали её семье

В Хабаровском крае шестиклассница стала жертвой телефонных мошенников и перевела им более 400 тысяч рублей, принадлежащих её родителям, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошёл в минувший понедельник, 6 октября. Девочка находилась дома с младшим братом, когда на домашний телефон поступил первый звонок. Незнакомец убедил мальчика запомнить цифровой код для домофона, якобы чтобы ввести его при утере ключей.
Через несколько минут телефон зазвонил вновь. На этот раз трубку взяла сестра. Голос на другом конце сообщил, что её брат якобы совершил преступление — назвал код, с помощью которого осуществлён перевод денег «в недружественную страну».
Испуганная школьница положила трубку, но вскоре поступил новый звонок. Мужчина представился адвокатом и заявил, что знает о случившемся и готов помочь, но попросил девочку никому не рассказывать — якобы в противном случае её родителей уволят и посадят в тюрьму. Он велел найти дома деньги и передать их «для урегулирования вопроса».
Школьница собрала найденные сбережения — сначала 60 тысяч, затем ещё 350 тысяч рублей — и сообщила об этом злоумышленнику. Тот предложил два варианта: дождаться курьера или перевести средства через банкомат. Девочка выбрала второй способ. По указанию мошенников она поехала на такси и отправила всю сумму на продиктованный счёт.
Когда родители обо всём узнали, то незамедлительно обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся расследование.