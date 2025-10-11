Мошенники украли у хабаровской шестиклассницы 440 тысяч и угрожали её семье

Школьница собрала найденные сбережения — сначала 60 тысяч, затем ещё 350 тысяч рублей — и сообщила об этом злоумышленнику. Тот предложил два варианта: дождаться курьера или перевести средства через банкомат. Девочка выбрала второй способ. По указанию мошенников она поехала на такси и отправила всю сумму на продиктованный счёт.