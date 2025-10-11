Ричмонд
В проливе Дрейка зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6

В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,8, объявлена угроза цунами. Об этом проинформировала Геологическая служба Соединённых Штатов. Позднее служба сообщила о снижении магнитуды сейсмособытия до 7,6.

Источник: Life.ru

Согласно информации ведомства, эпицентр землетрясения располагался в 718 километрах к северо-западу от аргентинского города Ушуая, население которого составляет 56,8 тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. Сообщений о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Накануне мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин, его магнитуда составила 7,6. Была объявлена угроза цунами для объектов в радиусе 300 километров от эпицентра. Позднее произошёл повторный толчок магнитудой 5,9. После этого президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший инициировал срочные меры по эвакуации жителей южных регионов страны.

