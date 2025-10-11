Ричмонд
Артёмовские школьники обстреляли дом из пневматического оружия — соцсети

В Артёме безнадзорные подростки, регулярно собирающиеся в заброшенном объекте незавершённого строительства в районе улицы Полтавской, не только нарушают тишину и покой местных жителей, но и учиняют хулиганские выходки с применением оружия, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Жильцы дома № 72 по улице Полтавской, напротив которой расположен недостроенный дом, пишут в городской telegram-канал, что 10 октября 2025 года неизвестные обстреляли их окна, вероятно, из пневматического оружия. Окна, в которых появились отверстия от пуль, находятся как раз со стороны заброшенной стройки.

Заброшенный объект — это жилой комплекс «По улице Хасанская». Доступ на объект никак не огорожен и не охраняется. Местные подростки давно облюбовали его для времяпровождения. Дети рушат на объекте всё, что ещё сохранилось целым, ведут себя вызывающе и агрессивно. Но хулиганство с оружием — а это уголовная статья, ответственность по которой в России наступает уже с 14 лет (ч. 2 ст. 213 УК РФ) — местные жители отметили впервые.

Горожане неоднократно поднимали вопрос об ограничении доступа к долгострою, но обращения в различные инстанции результатов не принесли. В социальных сетях проблему заброшенного ЖК на улице Хасанской поднимали ещё в мае, привлечь внимание к проблеме не удалось.