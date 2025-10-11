Артёмовские школьники обстреляли дом из пневматического оружия — соцсети

Заброшенный объект — это жилой комплекс «По улице Хасанская». Доступ на объект никак не огорожен и не охраняется. Местные подростки давно облюбовали его для времяпровождения. Дети рушат на объекте всё, что ещё сохранилось целым, ведут себя вызывающе и агрессивно. Но хулиганство с оружием — а это уголовная статья, ответственность по которой в России наступает уже с 14 лет (ч. 2 ст. 213 УК РФ) — местные жители отметили впервые.