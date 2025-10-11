В Хабаровском крае экс-чиновника службы заказчика Минстроя осудили на 10 лет

Суд установил, что в 2017 году службой заказчика был заключен госконтракт на строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе. К подрядным работам привлекли компанию, учредителем которой является сын фигуранта.
При пособничестве отца руководитель организации предоставил к оплате документы, имеющие недостоверные данные об объемах и стоимости выполненных работ. Помимо этого, их часть выполнена с нарушением. Общая сумма причиненного ущерба составила более 52 миллионов рублей.
Экс-замначальника признали виновным по статьям «Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Его приговорили к 10 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Кроме того, два года ему нельзя занимать должности в органах власти и местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных организациях.