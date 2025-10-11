Ричмонд
В Хабаровском крае экс-чиновника службы заказчика Минстроя осудили на 10 лет

В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор экс-замначальника по строительству объектов КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» по уголовному делу о пособничестве в хищении более 52 млн рублей. Об этом сообщает управление ГП РФ по ДФО.

Источник: AP 2024

Суд установил, что в 2017 году службой заказчика был заключен госконтракт на строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе. К подрядным работам привлекли компанию, учредителем которой является сын фигуранта.

При пособничестве отца руководитель организации предоставил к оплате документы, имеющие недостоверные данные об объемах и стоимости выполненных работ. Помимо этого, их часть выполнена с нарушением. Общая сумма причиненного ущерба составила более 52 миллионов рублей.

Экс-замначальника признали виновным по статьям «Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Его приговорили к 10 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Кроме того, два года ему нельзя занимать должности в органах власти и местного самоуправления, а также в государственных и муниципальных организациях.