В Приморье завели дело на отца, который устроил разборки в школе и распылил газ

Инцидент в школе Большого Камня, где отец ребёнка избил его несовершеннолетних обидчиков и применил газовый баллончик, не остался без внимания. Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Глава центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о проделанной работе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.