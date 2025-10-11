В Приморье завели дело на отца, который устроил разборки в школе и распылил газ

Инцидент в школе Большого Камня, где отец ребёнка избил его несовершеннолетних обидчиков и применил газовый баллончик, не остался без внимания. Следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Глава центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о проделанной работе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
«В центральный аппарат СК России доложат о расследовании обстоятельств совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетних в Приморском крае», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что на улице Прибрежной 42-летний мужчина в ходе конфликта с двумя 15-летними подростками причинил телесные повреждения несовершеннолетним и применил газовый баллончик.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и доложить об установленных обстоятельствах.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что прокуратура взяла на контроль проверку по факту инцидента. Особое внимание будет уделено работе по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе. В настоящее время устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших.