Три машины загорелись на автостоянке в Хабаровске

На улице Большой в Хабаровске загорелась машина на автостоянке. Пламя быстро перекинулось на соседние автомобили. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске на улице Большой произошел пожар на территории автостоянки. Когда пожарные прибыли на место, один автомобиль был объят пламенем.
«На тушение огня ушло около 20 минут. За это время пламя успело повредить два стоявших рядом автомобиля. За забором, на открытой площадке, также горел мусор», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Площадь пожара составила примерно 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора МЧС России.