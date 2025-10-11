В США мужчина умышленно разбрызгал кровь в больнице и заразил медиков ВИЧ

Гилкрист умышленно скрыл свой ВИЧ-положительный статус, и суд признал его действия преднамеренными. Ему грозит ему до 7 лет тюрьмы. Однако мужчина может избежать наказания, поскольку установлено, что он состоял не только на учёте по ВИЧ, но и наблюдался у психиатра.