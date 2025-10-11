Ричмонд
Водитель автобуса сбил 85-летнего мужчину в Приморье

Медики не смогли спасти пострадавшего.

Источник: ГУ МВД

В Находке произошла трагедия на дороге. В районе микрорайона «ГПТУ» во Врангеле 51-летний водитель автобуса, двигаясь по трассе «Находка-Врангель», совершил наезд на 85-летнего пешехода. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, что и стало роковой ошибкой, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и медики. Однако спасти пострадавшего не удалось — от полученных травм он скончался в реанимационном отделении.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего и назначают необходимые исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.