Водитель автобуса сбил 85-летнего мужчину в Приморье

В Находке произошла трагедия на дороге. В районе микрорайона «ГПТУ» во Врангеле 51-летний водитель автобуса, двигаясь по трассе «Находка-Врангель», совершил наезд на 85-летнего пешехода. Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте, что и стало роковой ошибкой, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».