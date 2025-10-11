Мужчина, 42 года ожидающий казни в США, умер своей смертью

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американец Фред Синглтон, 42 года ожидающий казни на электрическом стуле, умер естественной смертью в тюремной больнице в возрасте 81 года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на департамент исправительных учреждений Южной Каролины.
«Заключенный из Южной Каролины, который провел 42 года в камере смертников, умер естественной смертью в тюремной больнице», — пишет агентство.
Отмечается, что мужчина был приговорен к казни еще в 1983 году за изнасилование, убийство и кражу.
Он был самым долгосидящим заключённым в камере смертников в штате из-за того, что суд постановил, что он не может быть казнен из-за проблем с психикой, которые не позволяли ему осознать грядущей казни. В частности, мужчина мог только отвечать «да» или «нет» на вопросы адвокатов. Тем не менее его нельзя было заставлять принимать лекарства для улучшения психического состояния только для того, чтобы казнить, поэтому смертный приговор был оставлен в силе на случай, если развитие в области психиатрии позволит ему выздороветь.