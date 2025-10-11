В США рассказали о новой борьбе Трампа после провала на Нобелевской премии

Союзники Трампа объявили о новой борьбе за Нобелевскую премию мира.
Президент США Дональд Трамп намерен бороться за Нобелевскую премию мира в 2026 году, несмотря на неудачу в последних номинациях. Соответствующую резолюцию в Конгрессе готовит республиканец Бадди Картер, заявляя, что президент «заслуживает этой чести».
«В следующем году он будет сильным кандидатом. В этом году он должен был стать настоящим фаворитом, но, к сожалению, комитет ошибся. Но они приняли решение. Так что в следующем году у них будет возможность исправиться», —заявил конгрессмен Бадди Картер в интервью NBC News.
Представитель бывшего президента Джейсон Миллер выразился еще более категорично, заявив, что наследию Нобелевской премии мира будет нанесен непоправимый ущерб в случае, если награда не будет вручена Трампу в 2026 году. Кроме того, по словам аналитиков, в следующем году Нобелевский комитет будет учитывать не риторику, а конкретные результаты деятельности Трампа на международной арене.
Ключевыми станут несколько факторов:
Удастся ли реализовать его план по урегулированию в секторе Газа и будет ли он устойчивым. Сможет ли Трамп способствовать прекращению конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Пересмотрит ли политику «Америка прежде всего» в ущерб международному сотрудничеству.
Ранее Дональда Трампа уже неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира за посреднические усилия в международных конфликтах — впервые такую инициативу предложил премьер-министр Японии в 2019 году, а в 2025-м его кандидатуру поддержали лидеры ряда стран, включая Армению, Азербайджан, Пакистан, Израиль и Камбоджу. В этом году Трамп был номинирован за попытки урегулировать конфликт в секторе Газа, однако имя экс-президента не попало в список основных фаворитов.