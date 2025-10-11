В США рассказали о новой борьбе Трампа после провала на Нобелевской премии

Ранее Дональда Трампа уже неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира за посреднические усилия в международных конфликтах — впервые такую инициативу предложил премьер-министр Японии в 2019 году, а в 2025-м его кандидатуру поддержали лидеры ряда стран, включая Армению, Азербайджан, Пакистан, Израиль и Камбоджу. В этом году Трамп был номинирован за попытки урегулировать конфликт в секторе Газа, однако имя экс-президента не попало в список основных фаворитов.