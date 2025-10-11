Тарологи подключились к поискам пропавшей в лесах Сибири семьи Усольцевых

К поискам пропавшей в лесах Красноярского края семьи Усольцевых подключились тарологи.
Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились на короткую прогулку к скалам Буратино — популярному туристическому месту неподалёку от посёлка Кутурчин. Они не собирались далеко уходить: сказали работникам базы отдыха, что пройдут до горы и вернутся через три часа. Однако после этого семью не видел никто. Машину нашли на окраине посёлка, но следов самих туристов до сих пор нет. Поиски, в которых задействована авиация, а также сотни спасателей, волонтёров и местных жителей, продолжаются.
«Я спросила, будут ли найдены Усольцевы? Ответ: они будут найдены, но вряд ли живы. Возможно, они упали под гору», — отметила Елена в беседе с aif.ru.
Также она добавила, что Усольцевых нужно искать в скалах.
«Думаю, семью найдут между 21-м и 40-м днем поисков с момента их исчезновения», — сказала таролог.
Ранее инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко рассказал, что в месте пропажи Усольцевых есть риск упасть в расщелины скал.